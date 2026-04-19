わかりやすいようでいて必ずしもそうとは言えない知的発達症群(ID)の診断に必要な３つの要素とは ・同年代と比較して知的発達に遅れがある ・知能指数（IQ）が70以下 ・日常生活への適応が困難 ・発達期（おおむね18歳まで）に発生 ・精神遅滞とも呼ばれる 日常生活を送ることが難しいケースも 「知的発達症群（ID）」は、同年代と比較して知的発達に遅れがあり、日常生活への適応に困難が伴うという特性です