認知症の人は慣れた料理も手順が分からなくなる…順序や流れをイメージできないノープランな世界とは この先の順序や流れをどうするのか？イメージできないノープランな世界 ○エピソード 母は専業主婦で、昔から料理が得意でした。しかし最近では料理の途中で手が止まり、何か考え事をしているようです。また、得意料理の味付けも毎回変わるようになりました。最近は進んで料理をやらなくな