ダイエットしても痩せない原因は「脂肪肝」？日本人の3人に1人が陥る“肥満の罠” 肝臓に脂肪がたまった脂肪肝が原因かも！ 「脂肪肝」という言葉を耳にしたことはありますか？ これは、肝臓に脂肪がたまって、フォアグラのようになってしまった状態を指します。健康診断や人間ドックなどで何となく言葉は知っていても、実際に危機感を抱いている人は少ないのではないでしょうか。でも、実際のところは日本人の約３人に１人