皐月賞の買ってはいけない馬券 【前走非重賞組】 前走新馬・１勝クラス組は［0・0・0・8］で、いきなりクラシックの舞台へ駆けあがって一気の相手強化で苦戦必至。 またＯＰ特別組も［0・1・0・32］で、19年２着ヴェロックスを最後に好走がない。 前走若葉Ｓ１着だった21年③人気アドマイヤハダルも４着と馬券圏内には一歩およばずで、上位人気馬でも前走非重賞組には手を出せない。 皐月賞過去10年のデー