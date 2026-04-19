手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方 ストロー落とし 推奨年齢10ヵ月～あそび制作 おうち de モンテッソーリ ストローはとても長いので、指先をコントロールして、ストローを端から穴に入れる必要があります。早ければハイハイの時期、10ヵ月頃にできるかもしれません。 この力が伸びる！ 指先をコントロールする力が育ち、手先がどんど