元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ドジャース・大谷翔平投手が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で６回１０奪三振、１失点と快投し、今季２勝目を挙げたことを報じた。落合氏は、ここまでの大谷の投打を「可もなく不可もなしというところじゃないですか」と評価した。続けて「ピッチャーとしては、それなり