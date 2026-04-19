1999年11月、千葉県成田市のホテル客室からミイラ化した男性の遺体が発見された。自己啓発セミナー団体「ライフスペース」が都内の出版業者と称して予約したその客室内では、団体を設立した男による「シャクティパット」と称する“治療”が続けられていたという。ホテルからの連絡を受けて駆けつけた警察により発見された男性Aさん（当時66）の遺体は、死後4ヶ月が経過していた。しかし団体も信者である家族も、“Aさんは生き