演歌歌手の藤あや子（64）が18日、自身のインスタグラムを更新。父の命日での地元・秋田への帰郷を報告した。「角館の桜」と記し、「父の命日に合わせて里帰りしてきました去年は雷雨の中での三十三回忌法要で桜も全然咲いていなかったのですが今年はちょうど満開で最高でした桧木内川堤や武家屋敷、、、やっぱり故郷の桜は沁みます」とつづった。「お土産もたくさんGET角館銘菓のなると餅福進堂の羊羹進藤昆布の