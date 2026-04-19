タレントで実業家の板野友美（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ふりふりパーカー」と書き出した板野。「ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返しストリートなのにガーリーなところ。推し」と紹介した。白いフリルのミニワンピに黒パーカーでカジュアルながら可愛らしい雰囲気を演出。「空港ファッションにも取り入れたい」と添えた。ファンからは「カッコ可愛いです」「とも