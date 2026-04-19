今季3点目を挙げたブライトンの三笘薫（左）＝18日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで18日、ブライトンの三笘薫はアウェーのトットナム戦で味方の負傷を受けて前半20分から出場し、0―1の同追加タイムに今季3点目を決めた。後半30分、脚を気にする様子を見せて退いた。試合は2―2で引き分けた。リーズの田中碧は3―0で快勝したホームのウルバーハンプトン戦で後半追加タイムまで