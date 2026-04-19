元卓球女子日本代表の福原愛さん（37）が、19日までに自身の公式サイトを通じ、出産を報告した。【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん4月15日付で「HPをリニューアルしました」とし、「これからも、活動に関する情報を随時発信してまいりますので、引き続きご覧いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージ。さらに、17日付で「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げま