4月19日（日）の『EIGHT-JAM』では、「Hi-STANDARD特集」の完結編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！先週放送され、大きな話題を呼んだ「Hi-STANDARD特集」。メンバーの横山健（G）、難波章浩（Vo.B）、ZAX（Dr）――史上初となる3人そろっての地上波番組出演が実現した渾身の大特集がついに完結編へ。3人への超貴重なインタビューの続きをお届けする。今回ハイスタが教えてくれるのは、日本のロック史に残る