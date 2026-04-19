深部静脈血栓症では、片側の足にのみ腫れが現れることが典型的です。このアンバランスな症状には、血栓形成のメカニズムと静脈の解剖学的特徴が関係しています。血栓による静脈還流の障害や、左右の静脈の構造的な違い、両側性の腫れとの鑑別ポイントについて、わかりやすく解説します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生