●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 4/17終値 決算期 1積水ハウスＲ7.44 91,00026/04 2ホテルリート6.50 79,70026/12 3ミラースＲ6.34 88,30026/02 4マリモリート6.20113,00026/06 5セントラルＲ5.99111,60026/08 6ＩＮＶ