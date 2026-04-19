ホワイトソックスの村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番一塁」で先発出場。7回の第4打席に今季7号ソロを放った。 ■アルバレス、ジャッジに続く一発 前日には自身初のメジャー満塁弾を放つなど、復調の兆しを見せていた村上。この日も26歳の日本人ルーキーが快音を響かせた。7回表の先頭打者で迎えた第4打席、村上は2番手ホーガン・ハリス投手の5球目カーブ