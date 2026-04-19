米国のトランプ大統領は2025年に政権の座に返り咲いて以来、世界のさまざまな国を対象に高額な輸入関税を課している。この措置で、特に大きな影響を受けている国の一つが中国だ。一方で中国はレアアース関連品の事実上の輸出規制を行うようになった。本来は米中の対立のはずだが、EUは中国のレアアース関連の措置により「とばっちり」を受けている。フランスメディアのRFIは仏紙ル・モンドを引用するなどで、EU企業の状況や動きを