４７都道府県議会の事務局に読売新聞が取材したところ、来春の統一地方選に合わせて富山、奈良、福岡など１１県で、経費削減のため金製の議員バッジについて、銀や金メッキなど安価な素材に変更することがわかった。金価格高騰が背景にある。２０２３年の前回統一選以降で見ると、全体の４割超の２０府県で見直しが進んでいる。（柿井秀太郎、籾井智行）５年で４倍議員バッジは正式には「議員記章」といい、議会での身分証とな