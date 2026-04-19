◇米男子ゴルフツアーRBCヘリテージ第3日（2026年4月18日サウスカロライナ州ハーバータウン・リンクス＝7243ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、69位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、1ボギーの67で回り通算2アンダーの55位となった。68で回ったマシュー・フィッツパトリック（31＝英国）が17アンダーで首位をキープした。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）が64をマー