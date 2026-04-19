「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が二回に５号ソロを放った。１８打席で５発目という驚異のアーチ率だ。１死無走者で迎えた第１打席。カウント１−１から緩いカーブを完ぺきに捉えると、打球は右翼席に飛び込んでいった。完全に潜在能力を覚醒させたラッシング。ベンチでは大谷、山本が満面の笑みを浮かべてガッツポーズを見せた。これで打率は・５５６、ＯＰＳは驚異の