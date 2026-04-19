Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。フェスやキャンプといえばビール！屋外でのイベントが楽しい季節になりましたが、カメラが趣味な筆者は困っていることがあります。それが“ドリンクを持つと撮影がちゃんとできない”ということ。カメラ以外でも手が空いていた方がやっぱりラクですよね。そんな悩みを解決してくれたのが「DAVI Ca