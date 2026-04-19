引き戸を開けて部屋の中に入りたいちょっと不器用な猫さん。猫さんが必死に頑張る姿と困った表情は37万回を超えて視聴され、「ぜったいはいりたい♡」「かわいいな～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：引き戸を開けて入ってきたお姉ちゃん猫→『弟猫』が挑戦すると…笑ってしまう光景】 引き戸を前にしたむぎちゃんとわたくん Instagramアカウント『猫とひとやすみ。』に投稿されたの