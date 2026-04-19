電車を待っていたとき、ヒヤッとする出来事がありました。遠くから見ていただけなのですが、その光景はその後もふと頭に浮かぶほど印象に残っています。今回は、筆者がたまたま見かけた一幕をご紹介します。 気になる光景 駅のホームでベンチに座り電車待ちをしていたとき、ふとベビーカーを押して歩く親子の光景が目に入りました。 なぜ目に留まったのかというと、ベビーカーの上に1、2歳