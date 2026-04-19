女性の年齢にともなう変化をサポートするブランド「キレイ・デ・ラボ」(運営：株式会社ウエルネス・ラボ)はこのほど、40～50代女性422人を対象に行った、年齢を重ねることに対する気持ちや、日々感じている変化についてアンケート結果を公開した。 【調査結果】年齢を重ねてもプラスの変化を感じることがあります これから年齢を重ねていくことについての気持ちを尋ねたところ、「不安の方が大きい」(25.8