6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）の第3回が、25日に放送される。それに先立って、ゲスト・INIとの収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果