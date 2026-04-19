顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、4月1日発表の最新「2026年 ハウスクリーニングランキング」と併せて、その利用実態データを発表。調査は、同ランキングの2026年調査対象者1,737人に、「ハウスクリーニング」を選定・依頼する際に参考にした情報や依頼理由、依頼箇所、頻度などについて聞いている。ハウスクリーニング、利用を決めた理由※「ハウスクリーニング」利用実態データ(オリコン顧客満足度(R)調査)■選