俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演するHulu独占配信ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』Season2（全5話／毎週日曜前10：00新エピソード更新）の第4話がきょう19日に配信された。【場面写真】切ない…こずえ（篠原涼子）を抱きしめる怜治（ジェシー）今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。篠原演じる女刑務官・冬木こずえが、ジェシー演じる殺人