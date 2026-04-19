「広島−ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が１軍に合流した。試合前の練習に姿を現すと、先輩たちに笑顔であいさつ。リラックスした表情でアップを開始した。１７日のファーム・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰。「１番・右翼」でスタメン出場すると、門別から左前打を放ち、復帰後初安打をマークしていた。１８日・同戦でも２安打を放ち、２試合で打率・４２９。守備