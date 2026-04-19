いつでもどこでも心は自由――。そんなことを考えさせてくれる漫画が、書店員兼主婦の妄想を描いた漫画『小川千雪の妄想録』だ。 【漫画】『小川千雪の妄想録』を読む Xに投稿された第1話では「もし10億円が当たったら？」とあれこれ考える主人公が描かれる。牧歌的な日常のなかで意外な結論に至る妄想ストーリーはどのように生まれたのか。自身も漫画を描きながら書店員を務める作者・ニシハラハコさ