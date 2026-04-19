14席が搭載エア・カナダがドイツのハンブルクで開催された航空機内装展示会で、長距離便向けの新キャビンデザインを発表しました。ここには同社が今夏より就航させる予定の新型単通路旅客機「エアバスA321XLR」に、同国では初めて単通路型航空機としては初めてフルリクライニングシートを導入することが盛り込まれています。どういった座席なのでしょうか。【画像】えっ…これが「通路1本で11時間飛べる旅客機」驚愕の客室です