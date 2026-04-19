元阪神タイガースで野球解説者・タレントの関本賢太郎が18日、自身のインスタグラムを更新し、当面の活動を自粛すると発表した。【画像】元阪神タイガースのタレント・関本賢太郎、一部報道に謝罪・当面活動を自粛（全文）「文春オンライン」が同日、投資トラブルに関する記事を配信。関本は「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、 心よりお詫び申し上げます。応援してくださっている