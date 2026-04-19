「エアコンはつけっぱなしのほうが安い」と聞いたことがある一方で、「こまめに消したほうが節約になる」という意見もあり、どちらが正しいのか迷ってしまう人は多いでしょう。 実はこの問題、使い方や状況によって答えが変わります。本記事では、電気代の仕組みを踏まえながら、どちらが節約につながるのかを分かりやすく解説します。 電気代は「消費電力×時間」で決まる まず基本として、電気代は「消費電力（