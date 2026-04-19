24歳グラドルvs元ミュージカル美女のポーカー対決は「もうすぐで役が揃いそう」なそわそわ展開に。真剣表情の駆け引きと勝負が決まった後の対照的なリアクションが「可愛い」と話題になった。【映像】まさかの勝利→可愛すぎるポーカー美女の“白い歯スマイル”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。この場