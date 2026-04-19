自宅にいながらお金の出し入れができるインターネットバンキング。時間と手間を省くことができる便利なサービスですが、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者で“節約の達人”こと林望氏は、「大きなお金の出し入れは銀行の窓口で」と決めているそうです。林氏の新刊『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）より、利便性の裏に潜む恐ろしいリスクをみていきましょう。便利さは、リスクと表裏一体国の