日本の外務省が10日に発表した2026年版の外交青書は、中日関係の位置づけを「最も重要な二国間関係の一つ」から「重要な隣国」へと格下げし、中国が日本周辺で展開する一連の軍事活動を含め、日中間に多くの問題や課題が存在すると指摘した。一方で中国は、日本は「再軍事化」の路線を突き進んでいることが地域の平和と安定を脅かしていると主張し、現在の日本では「新型軍国主義」が勢いづいていると批判するようになった。香港誌