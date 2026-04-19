４月上旬、新幹線のグリーン車内で撮影された動画をめぐり、SNS上で賛否が巻き起こっている。ある家族系ユーチューバーが車内で弁当を食べながら家族でおしゃべりをする様子を撮影していたところ乗客から注意を受け、さらにその乗客を撮影して非難したことで炎上が拡大した。電車内での撮影はどこまで許されるのか。JR東海に話を聞いた。 【画像】「動画配信はしていいのでしょうか？」一目でわかるJRの