札幌中央警察署は2026年4月18日、窃盗の疑いで札幌市豊平区に住む44歳の女を現行犯逮捕しました。女は18日午後4時半すぎ、札幌市中央区北5条西3丁目の雑貨店で、キャラクター玩具の入った箱4点や化粧品など計7点（販売価格1万3424円）を盗んだ疑いです。女はトートバッグの中に商品を入れて店を立ち去ろうとしましたが、警備員が犯行の一部始終を目撃し、取り押さえたということです。女は「お金を払うのがもったいな