イランのゲシュム島沖の光景。ホルムズ海峡に停泊中のタンカーのそばをボートが通り過ぎている＝18日/Asghar Besharati/AP（CNN）イランのイスラム革命防衛隊海軍は18日、SNSテレグラムに発表した声明で、革命防衛隊は同日夕からホルムズ海峡を封鎖すると明らかにした。革命防衛隊の声明では、「ホルムズ海峡への接近は敵との協力行為とみなされ、違反する船舶はすべて攻撃対象になる」としている。イランは17日に海峡開放を宣言し