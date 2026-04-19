元中日監督の落合博満氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。最下位に沈む古巣について「先発ピッチャーになぜ完投させないんだ。中継ぎが悪いのであれば」と珍しく語気を強めた。前日のゲームでも大野雄を六回で代え、直後の七回に逆転を許した。守護神の松山が万全ではなく、新助っ人のアブレウも離脱。杉浦をトレードで緊急補強するなど、リリーフ陣の整備が進んでいない状況だ。救援防御率はリーグ最下位の６