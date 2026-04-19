元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では１８日の「パ・リーグ」で日本ハムが西武を５―３で破り連敗を３で止めたことを報じた。スタジオではパ・リーグの順位表を紹介。日ハムは４位だが中畑氏は「この順位は予想を覆しているかな、と。一番上にいるのは、もしかすれば日本ハムだったんじゃないかなというぐらいの評価は高かっ