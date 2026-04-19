広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１９日、１軍に合流した。右肩痛で離脱していた黄金ルーキーは１７日のファームリーグ・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰し、前日１８日の同戦にも出場。左右両打席で計８打席に立ち、３安打を放ち、連戦中の合流となった。オープン戦で１２球団最多の２１安打を放ち、球団史上初の開幕１番を務めた平川。開幕４戦目の３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備中に右肩を負傷し、２日から