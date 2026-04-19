離婚時に取り決めたお金を相手が支払わない場合はどうする？支払い遅延の対策 相手が支払わない場合の支払い遅延の対策 相手に支払わせる方法 離婚時に取り決めたお金を相手が支払ってくれないときは、支払いを催促します。方法はいくつかありますが、はじめは法的強制力の弱い方法で行い、支払ってもらえなければ強制力の強い方法をとります。 まずは、相手に連絡をして事情を聞き、支払いを求めることから始めましょう。