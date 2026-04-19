嫌なことがあると気持ちを切り替えられない子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 嫌なことがあると気持ちを切り替えられない ちょ っとした出来事ですぐに泣き出したり、パニック状態になったり。その後も気持ちが切り替えられず、いつまでも大騒ぎしてしまいます。 例えば、こんな状況 積み木でお家を作ろうとしているHちゃん。あと少しで完成……というところで崩れてしまい、ひっくり返って大声で泣き続け