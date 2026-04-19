グラビア・オブ・ザ・イヤー2025でグランプリに輝いた入間ゆいが竹書房からイメージDVD『入間ゆいユイトピア』を4月24日にリリースする。同月発売の写真集とも連動した、今最も勢いのある一作だ。 入間ゆい ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. これまでの「かわいい」というパブリックイメージを鮮やかに裏切り、本作では溢れ出すようなオトナの色気を披露。少女から女性へ