賢い交渉で金額アップ！ お小遣いの得なもらい方 お父さんからの提案、どっちが得か？ 毎月1,000円のお小遣いをもらっているAくんは、お父さんに金額を上げてくれるように頼みました。するとお父さんは、次の2つの方法のうちのどちらかを選ぶようにいいました。 ⓵今のまま毎月1,000円のお小遣いをもらう ⓶毎月コイン投げをして表が出れば2,000円、裏が出れば500円のお小遣いをもらう さて、どちらの方法でお小