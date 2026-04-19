俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。【写真あり】「素敵な夫婦」永作博美×後藤淳平の仲良しショット公式SNSは「待山夫婦のオフショット何気ない時間を明日の活力に変えることのできる最強夫婦!!!皆さんも『必殺小腹満たし』作ってみて下さい」と紹介。劇中で夫婦を演じる永作博美とジャルジャル・後藤淳