経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が公表した２０２５年の各国の政府開発援助（ＯＤＡ）の実績（暫定値）によると、日本の支援額は前年比１・７％減の１６２億１７９８万ドルだった。ＯＥＣＤ開発援助委員会に加盟する３３か国中、ドイツ、米国、英国に次ぐ実績で、２年連続の４位となった。円ベースでは前年比２・８％減の２兆４２７３億円。外務省は「ロシアによる侵略が続くウクライナへの支援が減ったことが影響した」などとして