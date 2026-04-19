開催：2026.4.19 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [オリオールズ] MLBの試合が19日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するオリオールズの先発投手はディーン・クレマーで試合は開始した。 4回表、6番 レオディ・タベラス