ニューヨーク発のファインジュエリーブランド「ミズキ（MIZUKI）」が、ブランド設立30周年を記念した新ライン「エイティーン（XVIII）」を発表した。4月29日にロンハーマン六本木店内にあるミズキのショップインショップで初披露し、8月からロンハーマン千駄ヶ谷店で取り扱う。【画像をもっと見る】ミズキは、大学で彫刻を学んだ日本出身のデザイナー ミズキ・ゴルツ（Mizuki Goltz）が夫のアラン・ゴルツ（Alan Goltz）ととも