１９日午前、阿賀町の国道でイノシシの目撃がありました。 目撃されたのは、阿賀町日出谷です。 警察によりますと午前７時５０分にパトロール中の警察官が 体長約１メートルのイノシシ１頭を目撃しました。 目撃された場所は民家から約１０メートル先の国道４５９号です。 津川警察署では町役場と連携し地域住民に注意を呼びかける広報や警戒活動を実施しています。