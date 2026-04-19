女優の井桁弘恵（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。18日に開催された「GirlsAward2026SPRING/SUMMER」での人気タレントたちとのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「安心感のある皆様」とつづり、“仲良し”の森香澄との2ショットを投稿した。さらに王林との2ショットや“ゆうちゃみ”こと古川優奈、ファーストサマーウイカとの3ショットも公開した。ネットでは「とても素敵」「みんなキレイ